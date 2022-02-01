Üye Girişi
"ALO 199" Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda "En İyi Çağrı Merkezi" seçildi - Son Dakika

"ALO 199" Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda "En İyi Çağrı Merkezi" seçildi

01.02.2022 23:11
"ALO 199" Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda "En İyi Çağrı Merkezi" seçildi

İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezi ALO 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması dünya finallerinde, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde birinci oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezi ALO 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması dünya finallerinde, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde birinci oldu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri (CCW) yarışması dünya finallerinde, ALO 199, En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde dünya birincisi seçildi." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'ALO 199' Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda 'En İyi Çağrı Merkezi' seçildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:08 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayına mesaj gönderdi, Davutoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı
22:46 Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf
22:32 İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
22:27 Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı
22:17 Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10
22:10 Trabzon'daki açılış töreninde "Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi!
22:06 Fatih Altaylı, canlı yayında Davutoğlu'na "Egolusunuz" eleştirisinde bulundu! Ne diyeceğini şaşırdı
22:00 Oyuncu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali kameralara yakalandı
21:35 Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı
21:29 Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 23:17:14. #1.13#
SON DAKİKA: "ALO 199" Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda "En İyi Çağrı Merkezi" seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement