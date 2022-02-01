"ALO 199" Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda "En İyi Çağrı Merkezi" seçildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezi ALO 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması dünya finallerinde, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde birinci oldu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri (CCW) yarışması dünya finallerinde, ALO 199, En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde dünya birincisi seçildi." ifadesi kullanıldı.