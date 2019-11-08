Alo Evlat Ekibi 48 haneye hizmet götürüyor

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, her ay 48 evde temizlik ve kişisel bakım yaparak Kartepeli büyüklere evlat ve yuva sıcaklığını hissettiriyor.



Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, Kartepeli büyüklerini yalnız bırakmıyor. Her ay düzenli yapılan ev temizlikleri ve kişisel bakımlarla Kartepeli büyükler evlat sıcaklığını yakından hissediyor. Alo evlat ekibi yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşların daha sağlıklı ortamda yaşayabilmeleri için profesyonel ekipler tarafından düzenli olarak ev temizlikleri ve kişisel bakımları yapılıyor. Ekipler, ayda ortalama 48 Kartepeli büyüğün ev temizliklerini yaparak sağlıklı, temiz bir alanda yaşamalarını sağlıyor. - KOCAELİ