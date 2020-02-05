Alo Evlat yardımları ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alo Evlat yardımları ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Alo Evlat yardımları ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

6 saat önce

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, son 1 yılda ihtiyaç sahiplerine 43 bin 850 kap sıcak yemek hizmeti verdi.

Alo Evlat yardımları ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, son 1 yılda ihtiyaç sahiplerine 43 bin 850 kap sıcak yemek hizmeti verdi.


Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmasından bu yana hizmet veren Alo Evlat Sağlık Kulübü, ilçe sınırları içerisinde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların, evlerine sıcak yemeklerini ulaştırmaya devam ediyor. "Sıcak Yemek" hizmeti ile yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara her gün düzenli olarak iki öğün 4 kap sıcak yemekleri görevli personel tarafından evlerine teslim ediliyor.


Sağlık durumları göz önünde bulundurularak hazırlanan yiyecekler, korunaklı kaplarda muhafaza edilerek vatandaşlarımızın evlerine sıcak olarak teslim ediliyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü 2019 yılı içerisinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara 43 bin 850 kap yemek hizmeti verildi. Bu hizmetten faydalanan ihtiyaç sahipleri ise hizmet için belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı
Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu İdlib'de şehit olan 2 askerimiz memleketlerinde toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:18:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alo Evlat yardımları ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]