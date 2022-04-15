"Alo Fetva Hattı"nda ramazan yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

"Alo Fetva Hattı"nda ramazan yoğunluğu

15.04.2022 17:03

Kars İl Müftülüğünde dini konularda hizmet veren "Alo Fetva" hattı, ramazan ayında da vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlıyor.

Kars İl Müftülüğünde dini konularda hizmet veren "Alo Fetva" hattı, ramazan ayında da vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlıyor.

İl Müftülüğündeki Alo 190 Fetva Hattı'nda, topluma sahih dini bilginin ulaştırılması amacıyla vatandaşlardan gelen çok sayıda soruya cevap veren görevliler, bugünlerde özellikle oruç konusunda gelen soruları yanıtlıyor.

Ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşanan hatta hizmet veren 5 din görevlisi, vatandaşların merak ettiği konularda sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine, bölgesel olarak nöbetleşe 24 saat esasına göre fetva hattının hizmet verdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda camilerde eski saf düzenine geçildiğini hatırlatan Eviş, şöyle konuştu:

"Bu yıl geçen sene kadar yoğun olmamakla beraber, özellikle Kovid-19 vakalarının düşmesinden dolayı cemaatimizle camide konuşabildiğimiz için kürsülerde verdiğimiz vaazlardan dolayı soru sayısında düşmeler oluyor. İlginç sorular da geliyor. "Kripto parayla zekat verilir mi, yalan söylemek orucu bozar mı, saç ektirmek orucu bozar mı?" gibi sorular soruluyor. Astım hastalarından sorular alıyoruz. Hatta çağrılar geldiği gibi vatandaşlar camilerde de sorularını soruyor. Soruların olması vatandaşlarımızın dine karşı duyarlı ve hassas olduğunu gösteriyor."

Alo Fetva Hattı nda ramazan yoğunluğu
Alo Fetva Hattı nda ramazan yoğunluğu
Alo Fetva Hattı nda ramazan yoğunluğu

YORUMLAR
500
Kars Ehlibeyt Derneği çocukları sevindirdi Kars Ehlibeyt Derneği çocukları sevindirdi Başkan Demir, Kars Garajını gezdi Başkan Demir, Kars Garajını gezdi

Fetva Hattı, Sahih, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Alo Fetva Hattı'nda ramazan yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
16:05 Ramazanın ilk gününden beri 40 ürünün 29'u zamlandı: Rekor elma ve kabakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:12:33. #1.12#
SON DAKİKA: "Alo Fetva Hattı"nda ramazan yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement