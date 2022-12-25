Sahte arkadaşlık sitesi kurup vatandaşı dolandıran çeteye "Saklambaç" operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Sahte arkadaşlık sitesi kurup vatandaşı dolandıran çeteye "Saklambaç" operasyonu: 11 gözaltı

25.12.2022 11:04

Diyarbakır merkezli 2 ilde sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup, "kadın arkadaş" ya da "evlenme" vaadinde bulunarak para talep eden "Alo Randevu" şebekesine yönelik çalışma başlattı.

ÇEŞİTLİ VAATLER VERDİLER

Şüphelilerin, mağdurlara "arkadaşlık paketi, akşam yemeği paketi, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaş, evlilik paketi" gibi çeşitli vaatlerde bulunup, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. 2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere "Saklambaç" adlı operasyon düzenlendi.

Sahte arkadaşlık sitesi kurup vatandaşı dolandıranlara 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

Sahte arkadaşlık sitesi kurup vatandaşı dolandıranlara 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı
Sahte arkadaşlık sitesi kurup vatandaşı dolandıranlara 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı
Sahte arkadaşlık sitesi kurup vatandaşı dolandıranlara 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı
Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte arkadaşlık sitesi kurup vatandaşı dolandıran çeteye 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte arkadaşlık sitesi kurup vatandaşı dolandıran çeteye "Saklambaç" operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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