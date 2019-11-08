Son Dakika Haberleri: Aloğlu, Almanya'da Türk Kadınlar Topluluğunun misafiri oldu
Son Dakika Güncel Aloğlu, Almanya'da Türk Kadınlar Topluluğunun misafiri oldu

Aloğlu, Almanya'da Türk Kadınlar Topluluğunun misafiri oldu

7 saat önce

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, Almanya'da faaliyet gösteren Türk Kadınlar Topluluğunun konuğu oldu.

Aloğlu, Almanya'da Türk Kadınlar Topluluğunun misafiri oldu, System.String[]

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, Almanya'da faaliyet gösteren Türk Kadınlar Topluluğunun konuğu oldu.


Almanya pazarında araştırmalarına devam eden Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Belediyeler Birliğinin ve sanayi ve ticaret odasının meclis üyeliklerini yapan Ayberk Aloğlu'nu Almanya'da yaşayan Türk Kadınlar Topluluğu üyeleri misafir etti. Almanya'daki ekonomik gelişmeler ve Türkiye'de yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişi yapan Aloğlu, "Türk milletinin en kozmik kültür bekçileri; analarımız yurdundan uzakta, binbir türlü zorlukların içinde mücadele bayrağını dalgalandıran, yüreklerini bizlere açan gurbetçi kadınlarımıza ilgi ve sahiplenmelerinden ötürü sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün onların hayır dualarını almak bizlere nasip oldu. Allah onları var etsin. Çok şükür ki kızlarımızla devlet, oğullarımızla ordu olan bir milletiz. Hepsinin ayrı ayrı ellerinden öpüyorum" dedi. - MANİSA

Almanya, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:49 Kaynak: İHA
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