Alotech altyapısıyla çağrı merkezleri de 'uzaktan çalışma' modeline uydu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Alotech altyapısıyla çağrı merkezleri de 'uzaktan çalışma' modeline uydu - Son Dakika Ekonomi

Alotech altyapısıyla çağrı merkezleri de 'uzaktan çalışma' modeline uydu

6 saat önce

Bulut mimarisinde çalışan çağrı merkezi yazılımı AloTech, kovid-19 (koronavirüs) tehdidine karşı müşterilerinin mevcut operasyonlarını, altyapısıyla saatler içinde ofis dışından erişilebilir hale getirdi.

Alotech altyapısıyla çağrı merkezleri de 'uzaktan çalışma' modeline uydu, System.String[]

Bulut mimarisinde çalışan çağrı merkezi yazılımı AloTech, kovid-19 (koronavirüs) tehdidine karşı müşterilerinin mevcut operasyonlarını, altyapısıyla saatler içinde ofis dışından erişilebilir hale getirdi.


Dünya genelinde şirketler, operasyonlarını 'uzaktan çalışma' modeline geçirebilmek için büyük çaba içerisindeler. Çağrı merkezleri de çalışan sayısı ve teknik yapısı bakımından söz konusu önceliklendirmede kritik bir noktada yer alıyor. Büyük ve karmaşık çağrı merkezi operasyonlarını eve taşımak için karşılaşılan en büyük engel ise zaman ve teknolojik altyapı eksikliği olduğu belirtiliyor. Türkiye'de önemli bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı olan AloTech, koronavirüs tehdidi ile mücadele eden şirketlerin çağrı merkezlerinin de uzaktan çalışma modeline uygun hale getirilmesi için destek programına adım attı.


AloTech müşterilerin ofissiz çalışma ortamına geçiş süreçlerinde proje ücreti almadan destek vereceğini duyurdu. AloTech altyapısını kullanan şirketlerin yanı sıra farklı platform kullanan şirketlere de destek programı kapsamında hizmet veriliyor. Son 7 gün içerisinde onlarca şirket, çağrı merkezi altyapısını ofissiz ortama geçirmek için AloTech'e başvurarak geçiş süreçlerinde ücretsiz destek aldığı açıklandı.


Çağrılar chat veya WhatsApp'a yönlendiriliyor


Son 1 hafta içinde 50'ye yakın şirketin çağrı merkezi operasyonlarına uzaktan devam etmek için AloTech'ten destek aldığını aktaran AloTech Genel Müdür Yardımcısı Korhan Erçin, süreçle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Sadece birkaç gün içinde onlarca müşterimizi ev ortamında çalışabilir hale getirdik. Burada eğer üçüncü parti sistemler veya operatör bazlı bir süre uzaması olmazsa saatler içinde aynı çağrı merkezi fonksiyonları, ofissiz ortamlardan çalışabilir hale geliyor. Hatta bazı müşterilerimiz bize bile danışmadan AloTech üzerindeki operasyonlarını ofissiz ortama taşıyıp daha sonra bizi bilgilendirdiler. Aynı zamanda çağrı adetlerindeki yoğunluk durumları için farklı kanallarla yoğunluğu azaltacak alternatif çözümler sunuyoruz. Çok basit chatbot senaryoları ile çağrıları chat veya WhatsApp'a yönlendirerek gelen yükü azaltmak yönünde adımlar atıyoruz. Aslında mevcut AloTech altyapısı, Spotify veya Netflix gibi platformların sunduğu lokasyon bağımsız ulaşılabilirliğe benzer bir avantaj sunuyor. Bir anlamda çağrı merkezlerindeki yazılımların Netflix'i, Spotify'ı gibiyiz."


Sağlık kurumlarına ücretsiz destek


Küresel ölçekte birçok şirketin çağrı merkezi operasyonlarını evden çalışma modeline taşımada destek sağladıklarını belirten Korhan Erçin, sağlık kurumları için desteğe hazır olduklarını da açıkladı. Erçin: "Küresel markalar ve büyük dış kaynak çağrı merkezleri de dahil olmak üzere çok sayıda AloTech müşterisi bu sayede operasyonlarını 'uzaktan çalışma'ya geçirerek çalışanlarının güvenliğini sağlarken bir yandan da müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam ediyorlar. Koronavirüs ile mücadele eden hastane ve sağlık organizasyonlarının AloTech ile irtibata geçmeleri durumunda çağrı merkezi ekiplerinin kullanımı için mevcut altyapıyı ilk 3 ay için ücretsiz olarak sunacağız." diyerek sağlık kurumları için desteğe açık olduklarının altını çizdi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:23 Kaynak: İHA

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