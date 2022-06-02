AloTech, bulut teknolojisinde sınırları aştı

Bulut teknolojileri, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Özellikle de dijitalleşme ve uzaktan çalışmanın etkisiyle birlikte bulut sistemleri, çağrı merkezi pazarında en hızlı büyüyen çözüm olmaya başladı. Analistler, sektörün her yıl yüzde 25 civarında büyüdüğünü ve dünyadaki her beş çağrı merkezinden dördünün bulutta çalışacağını öngörüyor.

Bu çözümün Türkiye'deki en büyük ismi ise 600'ü aşkın müşterisine bulut tabanlı çağrı merkezi hizmeti sunan AloTech oldu. Geçen yıl aldığı 3 milyon dolarlık yatırımla birlikte yurt içinden sonra yurt dışı büyümesine de hız kazandıran AloTech'in üç ortağı; CEO Cenk Soyak, CTO İdris Avcı ve CSO Korhan Erçin şirketin 10'uncu yılını kutladıkları gün, faaliyetleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi.

Başta Kuzey Amerika'da olmak üzere yurt dışı pazarında büyümeyi hedefliyoruz

Hizmet verdiği 600'ün üzerinde müşterisiyle Türkiye'nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu olan AloTech, 10'uncu yılında yurt içinden sonra yurt dışında da hedef büyüttü. Geçen yıl kurduğu Call Center Studio markasıyla yurt dışına açılarak, ABD'den Filipinler'e kadar 34 ülkede hizmet vermeye başlayan AloTech'in CEO'su Cenk Soyak, şu ifadeleri kullandı:

Bir yıl gibi kısa bir sürede toplam gelirimizin yaklaşık yüzde 20'sini yurt dışından elde etmeye başladık. Hedefimiz iki yıl içinde bu oranı yüzde 50'nin üzerine taşımak. Küresel oyuncuların hakim olduğu bir pazarda kendi yazılımımız ile rekabet ederek katma değerli teknoloji ihraç ediyor, ülkemize yurt dışından döviz kazandırıyoruz.

Küresel oyuncuların hakim olduğu bir pazarda kendi yazılımları ile 10 yıldır rekabet ettiklerini söyleyen AloTech CEO'su Cenk Soyak, "2012 yılında AloTech'i kurduğumuz zaman çağrı merkezi sektöründe bulut teknolojileri çok az biliniyordu. Ancak biz geliştirdiğimiz ileri teknoloji ve yazılım gücümüz sayesinde yurt içindeki portföyümüzü genişleterek sektörümüzün en büyük şirketi olduk.

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Bununla birlikte geçen yıl kurduğumuz Call Center Studio markasıyla kısa bir sürede aralarında ABD, Kanada, Filipinler, Romanya ve Nijerya'nın da olduğu 34 ülkede hizmet vermeye başladık. Şu anda gelirimizin yaklaşık yüzde 20'sini yurt dışından elde ediyoruz. Katma değerli teknoloji ihraç ederek, ülkemize de yurt dışından döviz kazandırıyoruz.

Hedefimiz iki yıl içinde bu oranı yüzde 50'nin üzerine taşıyarak, yurt dışı gelirimizin yurt içi gelirimizden daha fazla olmasını sağlamak. Bunun için yeni yatırım turuna çıkmayı da planlıyoruz. Kuzey Amerika pazarındaki büyüme stratejimiz doğrultusunda ilk hedefimiz Amerika'daki risk sermayesi şirketleri olacak.

Böylece yurt dışında yeni pazarlara açılıp mevcut pazarlarda derinleşirken, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem için en önemli hedeflerimizden biri de Türkiye'den çıkan bir teknoloji unicorn'u olmak" dedi.

Türkiye pazarındaki faaliyetleri hakkında bilgi veren AloTech CSO'su Korhan Erçin, "Çağrı merkezi yazılımında sunduğumuz yenilikçi çözümler ile her yıl ortalama 120 yeni müşteriye hizmet veriyoruz. Şu anda 600'ün üzerinde müşterimiz var ve bu müşterilerimizin 100'e yakını chat çözümlerimizi de kullanıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük e-ticaret siteleri arasında ilk beşte yer alan firmaların üçü, ilk 50'de yer alan firmaların ise 21'i AloTech müşterisi.

Sunduğumuz yenilikçi çözümler neticesinde son üç yıldır yüzde 100 olmak üzere istikrarlı bir büyüme grafiği yakaladık. Önümüzdeki dönemde de bu oranı korumayı hedefliyoruz" diye konuştu. 10 yıl önce 5 kişilik bir ekiple yola çıkan AloTech'in şu anda 134 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Erçin şöyle devam etti; "Çalışanlarının yüzde 70'i 30 yaş altı olan çok genç bir ekibiz.

Kalıcı uzaktan çalışma modelimiz sayesinde yeteneğin bize gelmesini beklemek yerine onlara ulaşmayı tercih ediyoruz. 134 çalışanımız Türkiye'nin 34 şehrinde yaşıyor. Adana'dan Bingöl'e, Antalya'dan Sakarya'ya onlarca çalışanımız 34 ülkeye ulaşıyor. Ayrıca ABD, Azerbaycan, Fas, İngiltere, Kanada ve Nijerya'da yaşayan çalışanlarımız var.

Diğer taraftan kurduğumuz altyapı yalnızca ekibimizin değil müşterilerimizin de uzaktan çalışmasına uygun olduğu için onlara ve müşteri temsilcilerine de oturdukları yerden çalışabilecekleri iş imkanı yaratıyoruz. Bu sayede ayrıca müşterilerimizin istihdam ettiği engelli bireylerin sayısının artmasına da katkı sunuyoruz."

İdris Avcı: Ciromuzun yüzde 8'ini Ar-Ge'ye ayırıyoruz

Yurt içi ve yurt dışında hızlı büyümelerindeki en önemli etkenin Ar-Ge ve inovasyon yatırımları olduğuna dikkat çeken AloTech CTO'su İdris Avcı ise "AloTech olarak hem Ar-Ge merkezi hem de Yapay Zeka Laboratuvarı kurduk. Bu iki merkezimizde yüksek trafik ile çalışan altyapımızın modernleştirilip, geliştirilmesini hedefleyen projeler yürütüyoruz.

Bunun yanı sıra yapay zeka destekli çağrı ve müşteri temsilcisi tahmin sistemleri, görüntülü görüşme üzerine çalışıyoruz. Ayrıca çağrı ve chat trafiğimiz ile ilgili duygu durumu ve talep analizine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken Ar-Ge yatırımlarına ayırdığımız bütçeyi de her geçen yıl artırıyoruz. 2022 itibarıyla bu oranı yüzde 8'e yükselttik" dedi. İkinci on yıllarına yeni bir arayüzle başladıklarını da açıklayan Avcı şunları söyledi;

"Yeni arayüzümüzü, platformumuz üzerinden çağrı karşılayan 20 binden fazla müşteri temsilcisinin işlerini kolaylaştırıp, verimliliklerini artıracak şekilde tasarladık. Önyüzümüzü ve fonksiyonlarımızı zenginleştirdiğimiz yeni versiyonumuzla birlikte hizmet verdiğimiz müşterilerimiz de kendi müşterilerinin memnuniyetini daha da üst seviyeye taşıyabilecek. AloTech kullanıcıları için yeni bir dönem başlıyor."

AloTech, teknolojisini dünyanın dört bir yanına taşıdığı 10'uncu yaşını, 'Bulutla Sınırların Ötesine' etkinliği ile kutladı. Çağrı merkezi ve çağrı merkezi yazılım pazarı sektörünü buluşturan etkinliğe AloTech'in yatırımcıları ve hizmet verdiği müşterilerin temsilcileri de katıldı. AloTech'in yeni arayüzünün tanıtıldığı etkinlikte ayrıca "Çağrı Merkezlerinin Kar Merkezlerine Dönüşümü" ve "Yurt Dışına Açılmak ve Yatırım Almak için Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?" temalı iki panel düzenlendi.