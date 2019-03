Alp Aslan'ı Doğum Gününde Yalnız Bırakmadılar

Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın 2 yaşına giren oğlu Alp Aslan için doğum günü düzenlendi.

Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın 2 yaşına giren oğlu Alp Aslan için doğum günü düzenlendi.



Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, Çakı ailesini bu günde yalnız bırakmadı. Funda Varol, "Şehitlerimizin aileleri devletimize ve milletimize birer emanettir. Şehit evlatları bu milletin çocuklarıdır ve bizlerin de her an yanlarında olmamız boynumuzun borcudur" dedi.



Hanife Çakı, kendilerine her daim destek olan Varol ile doğum günlerine katılan SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın eşi Gülçin Yıldız'a teşekkür etti. - AMASYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na Şok Suçlama: Kardeşimi Sen Kovdurdun

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı

Kenan Doğulu'dan Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat'ten Şaşırtan Paylaşım: Hayatta Olacağım

Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı