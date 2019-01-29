Alp Dağlarında Çığ Düştü: 1 Ölü
1 saat önce
Fransa'da Alp Dağlarında çığ düştü.
Fransa'da Alp Dağlarında çığ düştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği en az bir kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
Fransa'nın güneydoğusundaki Isere iline bağlı olan Alp Dağlarında kayak pistinin dışına çığ düştü. Bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise henüz bulunamadı. Isere bölgesinde çığ riskinin 5 üzerinden 3 olduğu bildirilmesine rağmen dağda yürüyüşe çıkan 3 kişilik 3 grubun çığ düştüğünde bölgede oldukları öğrenildi. Grenoble Emniyeti, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini açıkladı. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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