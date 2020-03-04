Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları, Cıbıltepe'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları, Cıbıltepe'de başladı - Son Dakika Spor

Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları, Cıbıltepe'de başladı

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başladı.

Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları, Cıbıltepe'de başladı, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başladı.

Kayak merkezinin sarıçam ormanlarıyla kaplı pistlerinde gerçekleşen yarışlarda, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların çok güzel bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Sporcuların, antrenörlerin ve hakemlerin morallerinin çok iyi olduğunu ifade eden Oto, "Güzel yarışlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah meyvelerini de alacağız. Bundan sonra Kayseri'de uluslararası yarışımız var. Palandöken ve yine Sarıkamış Kupası var. Daha sonra Erzurum'da Türkiye Şampiyonası yapıldıktan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

İlk gün yarışlarında dereceye giren sporcular şunlar:

18 yaş altı:

Kadınlar: 1. Mina Şakarcan, 2. Mina Baştan, 3. Beyza Çemlek

Erkekler: 1. Bünyamin Çelik, 2. Kerem Haymana, 3. Doruk Üstay

Büyükler:

Kadınlar: 1. Güneş Gülten, 2. Edanur Aça, 3. Aygen Yurt

Erkekler: 1. Muhammed Uca, 2. Ayhan Aybaran, 3. Bahtiyar Serkan

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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