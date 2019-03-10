Son Dakika Haberleri: Alp Disiplini A2 Final Yarışları Türkiye Şampiyonası Erzincan'da

Alp Disiplini A2 Final Yarışları Türkiye Şampiyonası Erzincan'da

31 dakika önce

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, 2018-2019 Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan, Alp Disiplini A2 Final Yarışları Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Alp Disiplini A2 Final Yarışları Türkiye Şampiyonası Erzincan'da, System.String[]
Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, 2018-2019 Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan, Alp Disiplini A2 Final Yarışları Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

08-10 Mart 2019 tarihleri arasında Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini A2 Ligi U14, U16, U18 ve Büyükler Final Yarışmaları Türkiye Şampiyonası'na 19 ilden 207 sporcu katıldı.

Kar üzerinde kayaklarla birlikte, piste kurulan kapılardan geçerek en hızlı aşağıya inerek dereceye giren sporcular madalyalarını Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve Türkiye Kayak Federasyonu yetkililerinden alarak, şampiyonluklarını coşkuyla kutladılar.

Erzincan'dan 12 sporcunun katıldığı şampiyonada U14 Bayanlar kategorisinde birinci olan Cansu Erçetin ve U14 kadınlar kategorisinde ikinci olan Semanur Mazlum ile U18 kadınlar kategorisinde birinci olan Edanur Ayça Soylu, Alp Disiplini A2 Ligi Final Yarışları Türkiye şampiyonluğunu Erzincan'a kazandırdılar.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Arslantaş, şampiyonada dereceye giren sporcuların Türkiye'yi uluslararası arenalarda en güzel şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, tüm sporcuları tebrik etti. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

Spor
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