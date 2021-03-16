Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 21 ilden toplamda 190 sporcunun katıldığı organizasyonda, kayakçılar dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona yarın yapılacak ikinci gün müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun sezonun en büyük yarışları olduğunu söyledi.

Yarışların iyi bir atmosferde yapıldığını belirten Oto, "Aslında planlarımız Konaklı Kayak Tesisleri'ndeydi ama hava muhalefeti nedeniyle buraya aldık ve yarışlar iyi gidiyor." dedi.

Oto, şampiyonaya birçok ilden katılımın sağlandığını anlatarak, "Alp disiplininin Türkiye'deki yarışları yarın itibarıyla bitecek. Perşembe günü Bolu Gerede'de 8 ülkenin katılımıyla Uluslararası Kayaklı Koşu yarışlarını yapacağız. Sonrasında Türkiye'deki bütün yarışlarımız bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Yunuscan Erşan

2- Derin Evcim

3- Aybaran Ayhan Ocak

Büyük kadınlar:

1- Ayşe Durlu

2- Cemre Melek Ergün

3- Tayra Tunca

18 yaş altı erkekler:

1- Demirkan Hasırcı

2-Zülfücan Oruç

3- Furkan Şan Özbakır

-18 yaş altı kızlar:

1- Maya Özhun

2- Buse Akar

3- Lal Öktem

16 yaş altı erkekler:

1- Salih Yusuf Kartaltepe

2- Can Göydaş

3- Emircan Timur

16 yaş altı kızlar:

1- Defne Akgerman

2- Eda Şamgül

3- Serra Nur Kartal

14 yaş altı erkekler:

1- Deniz Yazgan

2- Şükrü Poraz Aydın

3- Ali Çınar Aydın

14 yaş altı kızlar:

1- Ada Hasırcı

2- Ayla Sarafin Önol Lang

3- Deren Öz

12 yaş altı erkekler:

1- Rıfat Hamza Taş

2- Kayra Kıyıcı

3- Kerem Çalış

12 yaş altı kızlar:

1- Berra Kartal

2- Alev Nur Taşkent

3- Naz Alaftargil