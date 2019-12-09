Son Dakika Haberleri: Alp Disiplini FIS Cup heyecanı Erzurum'da yaşanacak
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Alp Disiplini FIS Cup heyecanı Erzurum'da yaşanacak

6 saat önce

ERZURUM / DHATürkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Alp Disiplini FIS Cup müsabakaları, merhum Murat Dedeman'ın adıyla gerçekleştirilecek.

Alp Disiplini FIS Cup heyecanı Erzurum'da yaşanacak, System.String[]

ERZURUM/ DHA

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Alp Disiplini FIS Cup müsabakaları, merhum Murat Dedeman'ın adıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye dahil 9 ülkeden toplam 60 sporcunun mücadele edeceği, 4 gün sürecek müsabaka, ilk 2 gün slalom, son 2 gün ise büyük slalom olarak düzenlenecek. Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, bu sene Türkiye'de, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek müsabaka, merhum Murat Dedeman'ın adıyla düzenlenecek. Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getirecek müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapacak.


Erzurum, Aralık, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:48 Kaynak: DHA
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