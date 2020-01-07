Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları sona erdi - Son Dakika Spor

Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları sona erdi

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonunun Erzincan'da düzenlediği Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları sona erdi.

Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları sona erdi, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonunun Erzincan'da düzenlediği Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları sona erdi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda, 22 ilden 135 sporcu, 18 yaş altı kadın ve erkekler ile büyük kadın ve erkekler kategorilerinde kısa ve uzun slalom yarışlarında mücadele etti.

Kıyasıya geçen yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile protokolde yer alan diğer kişiler verdi.

Vali Arslantaş, madalya töreni öncesi yaptığı konuşmada, dereceye giren sporcuların uzun ve kısa slalomda bir üst seviyeye yükseldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüm sporcuları tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Kayak Federasyonunun pistimizi tescillemesiyle artık uluslararası yarışmaların da yapılabileceği bir piste kavuşmuş olduk. Kayak merkezimizde yeni pistler açıldı, yeni kayak alanları oluşturuldu. Tüm kayakseverleri Ergan'a bekliyoruz."

Milletvekili Karaman, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yarışmalar için Kayak Federasyonunun Erzincan'ı seçmesi kayak merkezinin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu yarışmaları burada düzenlediği için Federasyon Başkanı Ali Oto'ya ve federasyon yönetimine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun da "Organizasyonun burada düzenlenmesi Erzincan'ı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni tanıtma noktasında bize güç vermiştir. Allah nasip ederse bundan sonra birçok etkinliğin burada düzenlenmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Oto ise Erzincan'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, kentte kayak müsabakalarının düzenlenmesine daha sonra da devam edeceklerini kaydetti.

Dereceye giren sporculara madalya takdimiyle sona eren organizasyondaki yarışlar vatandaşlarca da ilgiyle izlendi.

Kayak Merkezi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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