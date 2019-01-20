Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan Yolcusu

Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan
'da organize edilecek Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Yarışmaları'nda mücadele edecek. Türkiye
Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde Panparova Kayak Merkezi
'nde organize edilecek yarışlarda Türkiye, 5 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Milliler, 24-25 Ocak tarihlerinde ise Borovest'e geçerek yine FIS Yarışmaları'na katılacak.
Antrenörlüğünü Yunus Avşar Yılmaz'ın yaptığı Alp Disiplini Milli Takımı, Sıla
Kara, Yunuscan Eşan, Asrın Beceren, Can Bostan ve Tiriel Luka Abramovic'ten oluşuyor. Türk Milli Takımı
kafilesi bugün Bulgaristan'a hareket edecek.