Son Dakika Haberleri: Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan Yolcusu

Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan Yolcusu

42 dakika önce

Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan'da organize edilecek Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Yarışmaları'nda mücadele edecek.

Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan Yolcusu, System.String[]
Alp Disiplini Milli Takımı, Bulgaristan'da organize edilecek Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Yarışmaları'nda mücadele edecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde Panparova Kayak Merkezi'nde organize edilecek yarışlarda Türkiye, 5 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Milliler, 24-25 Ocak tarihlerinde ise Borovest'e geçerek yine FIS Yarışmaları'na katılacak.

Antrenörlüğünü Yunus Avşar Yılmaz'ın yaptığı Alp Disiplini Milli Takımı, Sıla Kara, Yunuscan Eşan, Asrın Beceren, Can Bostan ve Tiriel Luka Abramovic'ten oluşuyor.

Türk Milli Takımı kafilesi bugün Bulgaristan'a hareket edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:09 Kaynak: AA

Bulgaristan, Spor
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