Alp Disiplini Olimpik Takımı, Avusturya'da kampta

Türkiye Kayak Federasyonu'na bağlı Alp Disiplini Olimpik Takımı, kayaklı ve kondisyon hazırlık kampını Avusturya'da sürdürüyor.

Milliler, Avusturya'nın Hintertux Kayak Merkezi'nde Kürşad Üstündağ ve Muhammet Ayaz antrenörlüğünde sabahları kayaklı çalışma, öğleden sonra özel kondisyoner eşliğinde kondisyon ve güç geliştirme çalışmaları yaptı. Berkin Usta, Bünyamin Çelik, Kerem Haymana, Sıla Kara ve Reyhan Ceren Yıldırım'ın sporcu olarak bulunduğu kampın iyi şartlarda gerçekleştiğini ifade eden Milli Takım Antrenörü Kürşad Üstündağ, "Beş sporcumuz ile çok verimli olduğunu düşündüğümüz Avusturya buzul kampındayız. Yoğun tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcuların laktak değerlerine bakılıp antrenman yoğunluğunu çeşitlendirilebiliyoruz. İnşallah yeni sezondaki yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek istiyoruz. Bize her zaman destek olan sayın bakanımıza ve başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.