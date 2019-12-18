Türkiye Kayak Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası'nın ikinci gün yarışları tamamlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan ve Tacikistan'dan 70 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona, ikinci günde slalom yarışlarıyla devam edildi.

Sporcuların derece almak için kıyasıya mücadele ettiği ve pistte hafif kazaların yaşandığı yarışlarda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Yarışmaların ikinci gününde, erkeklerde Türkiye adına mücadele eden Hırvat asıllı kayakçı Tiriel Luka Abramovic altın, kadınlarda da milli sporcu Sıla Kara gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda yarın ve 20 Aralık Cuma günü büyük slalom yarışları düzenlenecek.

İkinci gün yarışlarında dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar:

1- Atefeh Ahmadi (İran)

2- Sıla Kara (Türkiye)

3- Forough Abbasi (İran)

Erkekler:

1- Tiriel Luka Abramovic (Türkiye)

2- Seyetmorteza Jafari (İran)

3- Porya Saveh Shemshaki (İran)