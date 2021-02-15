Alp disiplini yarışları, Erzurum'da düzenlendi

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), Alp Disiplini A Grubu 2. Etap Büyükler ve 18 Yaş Altı yarışlarının Erzurum'da düzenlendiğini duyurdu.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), Alp Disiplini A Grubu 2. Etap Büyükler ve 18 Yaş Altı yarışlarının Erzurum'da düzenlendiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Palandöken Kayak Merkezi'nde 11 ilden 90 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda 18 yaş altı kadınlarda Zerda Tımarlı, erkeklerde Mahmut Kazanç, büyükler kategorisinde kadınlarda Beyza Çemlek, erkeklerde ise Nihat Enes Limon birinci oldu. Müsabakalar sonrasında dereceye girenlere madalyaları, TKF Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenliğil ve Ağrı Spor Şube Müdürü Cemil Budak tarafından verildi.

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