Alp Disiplinli Büyük Slalom yarışmaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Alp Disiplinli Büyük Slalom yarışmaları sona erdi - Son Dakika Spor

Alp Disiplinli Büyük Slalom yarışmaları sona erdi

6 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp disiplinli Büyük Slalom Yarışmaları tamamlandı.

Alp Disiplinli Büyük Slalom yarışmaları sona erdi, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp disiplinli Büyük Slalom Yarışmaları tamamlandı.


28 - 29 Aralık 2019 tarihleri arasında Erciyes Dağı Hacılar Kapı mevkiinde düzenlenen yarılmalar nefesleri kesti. U12 - U14 - U16 - U18 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular birincilik için mücadele etti.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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