Son Dakika Haberleri: Alp Güvenir'den Duygusal Şarkı Bir Veda Daha

Alp Güvenir'den Duygusal Şarkı Bir Veda Daha

44 dakika önce

İlk single çalışması "Nazar" ile beğeni toplayan Alp Güvenir, yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. Başarılı sanatçının anne acısıyla yazdığı "Bir Veda Daha", 14 Şubat'ta DMC etiketiyle çıktı.

Alp Güvenir'den Duygusal Şarkı Bir Veda Daha, System.String[]

Mühendisliği bırakıp en büyük hobisi müziğe yönelen Alp Güvenir, ilk single'ı "Nazar" ile yakaladığı başarıyı yeni şarkısı "Bir Veda Daha" ile devam ettirmeye hazırlanıyor. Söz ve müziği Güvenir'e ait olan, aranjörlüğünü ise Sezgin Gezgin'in yaptığı "Bir Veda Daha", 14 Şubat'ta DMC etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

ANNE ACISIYLA YAZDI

Alp Güvenir'in annesinin vefatının ardından yazdığı "Bir Veda Daha", duygu yüklü sözleri ve melodisiyle yılın en etkileyici şarkısı olmaya aday. Güvenir, şarkısında en acı vedaları anlatıyor: "Bu şarkıyı, annem Kadriye Güvenir'in vefatından sonra duyduğum acıyla yazdım. Önce annesini, ardından eşini kaybeden bir adamın hislerini anlatıyor. Klibimizde de trafik kazası sonucu eşini kaybeden bir adamın yaşadığı acıyı ve yalnızlığı ele aldık."

KLİP GÜZELİ HOLLANDALI ANJA JILDERDA

"Bir Veda Daha" şarkısının video klibi, Kemal Başbuğ'un yönetmenliğinde çekildi. Alp Güvenir'e Hollandalı manken Anja Jilderda'nın eşlik ettiği klibin çekimleri, Belgrad Ormanı ve Acarkent Konakları'nda yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:54 Kaynak: Bültenler

Anne, 14 Şubat, Güncel
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