Son Dakika Haberleri: Alp Kayağı Dünya Şampiyonası ve Red Bull Kar Havuzu

Alp Kayağı Dünya Şampiyonası ve Red Bull Kar Havuzu

24 dakika önce

İsveç'in Are kentinde düzenlenen Alp Kayağı Dünya Şampiyonası, 2 ABD'li sporcuyu tarihin sayfalarına kazırken, Red Bull Kar Havuzu Kayseri'yi eğlenceye doyurdu.

Alp Kayağı Dünya Şampiyonası ve Red Bull Kar Havuzu, System.String[]
İsveç'in Are kentinde düzenlenen Alp Kayağı Dünya Şampiyonası, 2 ABD'li sporcuyu tarihin sayfalarına kazırken, Red Bull Kar Havuzu Kayseri'yi eğlenceye doyurdu.

RedBull'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'un en önemli kış organizasyonu Alp Kayağı Dünya Şampiyonası oldu.

İsveç'in Are kentinde düzenlenen organizasyonda, ABD'nin en önemli kayak sporu figürlerinden biri olan Lindsey Vonn, son yarışına çıktı. Kariyerinde biri altın olmak üzere 3 olimpiyat madalyası, 8 dünya şampiyonası podyumu ve 20 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan efsane kayak sporcusu, Dünya Alp Disiplini Şampiyonası'ndaki iniş yarışında kazandığı bronz madalyayla aktif kariyerine nokta koydu.

23 yaşındaki ABD'li sporcu Mikaela Shiffrin de üst üste dördüncü slalom Dünya Şampiyonluğu'na erişti. Tarihin gördüğü en genç slalom olimpiyat şampiyonu olan Shiffrin, ayrıca Super Dev Slalom'da altın, Dev Slalom yarışında da bronz madalya elde etti.

Eksi 6 derecede şölen


Kışın en önemli yarışı Alp Kayağı Dünya Şampiyonası, en eğlenceli organizasyonu da Red Bull Kar Havuzu oldu. Yılın en havalı yarışması olarak değerlendirilen Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi-Magna Apex'i eğlenceyle doldurdu. Birbirinden renkli kostümler giyen katılımcılar, soğuk havayı bir şölene çevirdi.

Yarışmacılar, kar pistinde, PAC-MAN'den Super Mario'ya, Battal Gazi'den Taş Devri'ne, Dr. Who'dan Up filminin ana karakteri Carl Fredrickson'a ve Harley Quinn'e kadar çeşitli kostümlerle eksi 6 derecede, buz gibi suyla dolu havuza atlayarak jüriyi etkilemeye çalıştı.


Kayseri'deki organizasyon 30 takımı ağırlarken, birinciliği "Herkül-Ejderha Katili" takımı ejderha kostümüyle elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:46 Kaynak: AA

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