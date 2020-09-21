Ünlü sunucu ve oyuncu Alp Kırşan, tatilini Çökertme'de geçiriyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve ailesiyle birlikte Bodrum'da tatilini sürdüren Kırşan, rotasını Çökertme'ye çevirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte ortak işlere imza atan Alp Kırşan, uzun bir süredir ekranlardan uzak hayat yaşıyor. Sosyal medya kanalına içerik üreten ve tatilini Bodrum'da geçiren Kırşan, rotasını Milas'a bağlı Çökertme'ye çevirdi. Çökertme'de bir süre gezen ünlü sunucu, bir işletmeyi ziyaret etti, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekildi. Kendisine ziyaretinden ötürü teşekkür eden Çökertme'deki işletmeci Faruk Satış, "Alp Bey'in gelmesi bizleri çok mutlu etti. Çökertme bakir yapısı ve güzel deniziyle fark oluşturan bir bölge. Alp Kırşan gibi insanların bölgemize gelip buraları ziyaret etmesi bölgemizin tanıtımı açısından önemli" diye konuştu. - MUĞLA