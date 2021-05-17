Alp Navruz, 'Ada Masalı' dizisinden ilk kareyi paylaştı. Son olarak 'Zümrüdüanka' dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu, partneri Ayça Ayşin Turan'la pozunu yayınladı. 'Arıza' dizisinin finalinden sonra hemen sete çıkan Turan ve Navruz'un diziden ilk karesi fanlarını heyecanlandırdı. Ay Yapım imzalı Star TV'de ekrana gelecek proje, daha ilk günden konuşulmaya başladı. Yapımda Turan Haziran, Navruz ise Poyraz karakterine canlandıracak.