Alp Navruz'a büyük sürpriz

15 Ocak'ta 31. Yaşını kutlayan Alp Navruz binlerce kutlama mesajı ile tt listesinin başında yer aldı. Navruz hayranlarından doğum günü için hediye almamalarını, Tohum Otizm Vakfı ve Türk Kanser Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.

Navruz, twitter'da paylaştığı mesajda " Arkadaşlar merhaba, 15 Ocak benim doğum günüm. Biliyorum, beni her zaman olduğu gibi güzel hediyelerinizle mutlu etmek isteyeceksiniz. Ama ben bu vesilesiyle hem kanser hem de otizm için hep birlikte bağışta bulunup, ihtiyacı olan insanlarımızı mutlu ederek, mutlu olalım istedim" dedi.

Alp Navruz'un yurt dışında bulunan hayranları ünlü oyuncu için bir sürpriz hazırlayarak ihtiyacı olan çocuklara kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu ve hazırladıkları pastayı kesti.