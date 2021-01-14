Alp Navruz'dan flaş evlilik itirafı!

Snob Magazin'in haberine göre; Zümrüdüanka dizisinin bitmesi ile ilgili konuşan oyuncu, "Final yapalı bir hafta oldu. Şu an proje okuyorum ama daha çok kabul etmeme taraftarıyım. Dinlenmeye çalışıyorum. Onun dışında kendimi eğitime verdim" diye konuştu. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - ALP NAVRUZ'DAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Covid-19 nedeniyle yurt dışına çıkmayı düşünmediğini anlatan Alp Navruz, senaryo eğitimi almaya başladığını ve dil eğitimlerine de başladığını sözlerini ekledi.



