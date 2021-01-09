Alp Navruz: de Niro daveti onur verdi
09.01.2021 08:11
Dünyaca ünlü oyuncu Robert de Niro'nun pandemi öncesinde İbiza'da vermeyi planladığı etkinliğe Türkiye'den davet edilen tek isim olan Alp Navruz, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: "Robert de Niro ile birebir görüşmedim. Davet için organizasyon firması menajerlik şirketimi aradı.
Dünyaca ünlü oyuncu Robert de Niro'nun pandemi öncesinde İbiza'da vermeyi planladığı etkinliğe Türkiye'den davet edilen tek isim olan Alp Navruz, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:
"Robert de Niro ile birebir görüşmedim. Davet için organizasyon firması menajerlik şirketimi aradı. Onurlandım ama pandemi nedeniyle kısmet olmadı. İleride gerçekleşirse katılmak isterim."
Son Dakika Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu Kocaeli'de eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip dinlenme tesisine daldı! 1 ölü, 8 yaralı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak