Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

Son dönemin gözde oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Çekimleri İzmir'de süren 'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un son dönemde yakınlaştıkları iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, "İkili birlikte çalışmaya başladıktan sonra çok iyi anlaşmaya başlamıştı. Bakalım çift hakkında kulaktan kulağa yayılan iddia doğrulanacak mı?" diyerek kafaları karıştırdı.

Aşk iddiası sonrası tüm gözler Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yapacağı açıklamaya çevrildi.

Alp Navruz, geçtiğimiz ay uzun süredir birliktelik yaşadığı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

Ada Masalı konusu nedir?

Şehirli, başarılı iş kadını Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturuyor.