Son Dakika Haberleri: Alp Rona Rodopman'dan Birincilik

Alp Rona Rodopman'dan Birincilik

8 dakika önce

Laser Standart sınıfında 40 sporcu arasında müsabakaları zirvede tamamlayan Alp Rodopman, olimpiyat hazırlık yarışlarından da olan Cadiz'i başarıyla tamamladı.

Alp Rona Rodopman'dan Birincilik, System.String[]
Laser Standart sınıfında 40 sporcu arasında müsabakaları zirvede tamamlayan Alp Rodopman, olimpiyat hazırlık yarışlarından da olan Cadiz'i başarıyla tamamladı.

Rakiplerini geride bırakarak ülkemize madalya getiren milli sporcu Alp Rodopman, birinciliğinin ardından yaptığı açıklamada; "39 ekip yarıştık ve toplamda 8 zorlu yarış sonunda birinci oldum. Uzun yıllardır yaptığımız çalışmaların bir sonucu bu... 2020 Tokyo Olimpiyatları için de benim adıma pozitif bir gösterge... Her zaman bize destek olan kulübüm Fenerbahçe'ye, sponsorumuz Doğuş'a ve antrenörüme teşekkür ederim. Ülkeme ve kulübüme birinciliği getirdiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:40 

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