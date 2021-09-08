Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisine hayat veriyor - Son Dakika

MUŞ'ta enerji, içme ve sulama suyu amacıyla Murat Nehri üzerine kurulan Alparslan-2 Barajı, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yıllık 860 milyon kilovatsaat (kwh) enerji üretilen barajın suları, 63 yerleşim biriminin ihtiyacını karşılarken, yatırım programına alınan Muş Ovası Sulama Projesi ile de 78 bin hektarlık araziyi sulu tarıma kavuşturacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce 2012 yılında Murat Nehri üzerine inşaatına başlanan Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi, 21 Ekim 2020'de işletmeye hazır hale getirildi. Temelden 108,5 metre yüksekte, asfalt çekirdekli ve alüvyon dolgulu baraj, 2020 yılının Kasım ayında enerji üretimine başladı. Proje ile 4 elektrik türbiniyle yılda 860 milyon kilovatsaat (kwh) enerji üretilerek, kent sakinlerinin hizmetine sunuldu.