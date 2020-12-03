Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisinin can damarı olacak - Son Dakika

Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisinin can damarı olacak

03.12.2020 11:01

Muş'un Varto ilçesinde Murat Nehri üzerine kurulan Alparslan-2 Barajı, 785 bin dekar araziyi suyla buluşturup, yılda 863 milyon kilovatsaat enerji üreterek kentin ekonomisine hayat verecek.

Muş'un Varto ilçesinde Murat Nehri üzerine kurulan Alparslan-2 Barajı, 785 bin dekar araziyi suyla buluşturup, yılda 863 milyon kilovatsaat enerji üreterek kentin ekonomisine hayat verecek.

Devlet Su İşleri Genel (DSİ) Müdürlüğü tarafından 2012 yılında 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanunu kapsamında inşaatına başlanan Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi, DSİ Van Bölge Müdürlüğünün denetimleri sonucu 21 Ekim'de işletmeye hazır hale getirildi.

Temelden yüksekliği 108,5 metre olan, asfalt çekirdekli ve alüvyon dolgulu barajda, 4 elektrik türbiniyle yılda 863 milyon kilovatsaat (kwh) enerji üretilerek kent sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Muş Ovası'nda yıllardır su olmadığı için değerlendirilemeyen 48 köydeki 785 bin hektar tarım arazisi de baraj sayesinde sulamaya açılarak ekonomiye kazandırılacak.

Yıllardır su sıkıntısının çekildiği Muş'ta, baraj sayesinde kent merkezi ve 2 ilçenin aralarında bulunduğu 63 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Yapımı tamamlanan barajda incelemelerde bulunan DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AA muhabirine, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'ye hizmet verdiklerini söyledi.

Bölgede toplam yer altı ve yer üstü su kaynaklarının 13 milyar 51 milyon metreküp olduğunu belirten Şahna, "Muş'taki rakamlara bakıldığında bu rakam 4 milyar 590 milyon metreküpe tekabül ediyor. Bölgemizin Türkiye genelinde daha zengin bir konumda olduğunu görüyoruz. Ekonomik sulanabilir arazi varlığımız 248 bin hektar olup, Muş ilindeki sulanabilir arazi varlığımız 107 bin hektardır. Bugüne kadar 25 bin hektarlık kısmı fiilen sulamaya açılmış durumdadır. Yine hidroelektrik enerji potansiyelimize bölge bazında bakacak olursak 3 bin 600 megavat güce sahibiz." dedi.

"450 bin kişinin enerji ihtiyacına tekabül ediyor"

Hizmete giren barajla hidroelektrik enerjisi potansiyelinin yüzde 80'inin işletmeye hazır hale geldiğini vurgulayan Şahna, şöyle konuştu:

"Barajımız asfalt çekirdekli, alüvyon dolgulu barajdır. Gövde hacmimiz yaklaşık 9 milyon 50 bin metreküpten ibarettir. Bunun 3 milyon 500 bin metreküpü kaya, 4 milyon 750 bin metreküpü alüvyon, 830 bin metreküpü asfalt ve filtre zonlarından oluşmaktadır. Baraj maksimum su kotunda depolama hacmi 2 milyar 97 milyon metreküptür. Barajımızın temelden yüksekliği 108,5 metredir. Barajımızda 4 elektrik türbini yer almaktadır. Barajımızda çapları 4,50 metre olan 2 enerji tüneli bulunmaktadır. Birinci enerji tünelimiz 850 metre, ikinci enerji tünelimiz ise 950 metredir. Barajımızdaki kurulu gücümüz 283 megavat. Yılda 863 milyon kilovatsaat enerji üreteceğiz. 8 Kasım'dan itibaren enerji üretimine fiilen başlanmıştır. Bu da bölgemizde nüfusu 450 bin kişinin enerji ihtiyacına tekabül ediyor. Sanayi ve insan kullanım ihtiyacını karşılayacak enerjiyi burada üretecek konuma geldik. Yıl içerisinde vatandaşlarımıza enerji hizmeti sunulacaktır."

Muş Ovası'nda bulanan 48 köydeki 785 bin dekar tarım arazisinin proje sayesinde suyla buluşacağını vurgulayan Şahna, tarım arazileri için modern sulama sistemi yapım ihalesini kısa sürede yapmayı, 2021 yılı içinde de inşaatına fiilen başlamayı planladıklarını aktardı.

Şahna, 785 bin dekar arazinin sulanmasının istihdam ve zenginlik anlamına geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Devletimiz sayesinde bu bölgenin geçmişe ait talihsizlikleri tamamen unutulacaktır. Ayrıca Muş'ta yıllardır içme suyu sıkıntısı çekilmektedir. İçme suyu projesiyle barajımızdan yılda 32 milyon metreküp su temin edilerek arıtma tesisi ve isale hattıyla Muş merkez ve 2 ilçenin de aralarında yer aldığı 63 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak. 785 bin dekar arazinin sulanmasıyla yöre çiftçisi ekonomik anlamda üretim rekorları kıracaktır. Bugün elde ettiği verimin daha fazlasını alacak. Adana Ovası'na nasıl tarım içsilerinin göçü varsa Muş Ovası'na da tarım işçilerinin göçü olacak. Yöre insanına ticari yönde çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bu bölge tarımsal alanda büyük potansiyele sahip. Modern sulama da geldiğinde çiftçiler, bundan büyük mutluluk duyacaktır."

Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisinin can damarı olacak
Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisinin can damarı olacak
Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisinin can damarı olacak
Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisinin can damarı olacak

Enerji, Varto, Tarım, Muş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisinin can damarı olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Belediye çalışanı, bayrak hassasiyeti ile gönülleri fethetti Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı         
10:48
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı         
10:16
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz         
09:58
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı         
07:24
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi         
23:17
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 11:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alparslan-2 Barajı, Muş ekonomisinin can damarı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei