Alparslan-2 Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta yaptırılan Alpaslan-2 Barajı'da çalışmalar sürüyor.

Murat Nehri üzerine kurulan ve 2020 yılında su tutulmasının planlandığı Alparslan-2 Barajı, enerji üretiminin yanı sıra Muş Ovası'nda arazilerin sulamasında da kullanılacak.

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali İlker Gündüzöz, Alparslan-2 Barajı projesinin 3 milyar liralık bir yatırım olduğunu söyledi.

Muş'ta tarımın en önemli gelir kaynaklarından biri olduğuna dikkati çeken Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Hem hayvancılık hem de tarım alanlarında önemli potansiyele sahibiz. Kentin, bin 700 kilometrekarelik Muş Ovası, bunun yukarısında Bulanık, Liz ve Malazgirt ovalarıyla 2 bin 800 kilometre karelik büyük bir ova potansiyeli var. 8 bin 300 kilometrelik il hudutlarının yaklaşık 3'te 1'i ova. Meraları, yaylaları otlakları katarsak önemli bir hayvancılık potansiyeline ve hayvancılığı geliştirecek ot ve yem bitkilerine sahip bir iliz."

Barajın tamamlanmasının ardından sulama kanallarının da yapılacağını aktaran Gündüzöz, "Sulama kanalları yapıldığı zaman ilk etapta 400 milyonluk bir yatırım gerektiriyor. Burada sulu tarım var ama yeterli değil. Çukurova da Seyhan ve diğer barajlar bitene kadar aslında potansiyeli kullanılan bir ova değildi. Ama şimdi Türkiye'yi doyuran ovalardan biri. Bu yatırımlar bittiğinde Muş hak ettiği tarım ve hayvancılık noktasına ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.