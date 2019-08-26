"Alparslan-2 Barajı'nın ülke ekonomisine büyük katkısı olacak"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Murat Nehri'nde yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı'na ilişkin, "Her alanda katma değeri üst seviyeye çıkartacak. Ülkemiz ekonomisine çok büyük katkısı olacak." dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla Muş'ta bulunan Bakan Yardımcısı Metin, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Murat Nehri'nde yaptırılan Alpaslan-2 Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

Barajın yapım aşaması hakkında yetkililerden bilgi alan Metin, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, baraj inşaatında çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığı bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğu alanındaki barajda, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Metin, "Baraj, bölge açısından, elektrik üretimi, sulama ve içme suyunu temin edeceğimiz çok büyük bir faydası olacak. Muş'un gerçekten kabuğunu kırmasını sağlayacak. Her alanda katma değeri üst seviyeye çıkartacak. Ülkemiz ekonomisine çok büyük katkısı olacak." diye konuştu.

Barajda 2020'de su tutulmaya başlanacağını, bu nedenle baraj yakınındaki köylerin uygun bir ortama taşınacağını anlatan Metin, barajın hem bölgenin hem de ülkenin enerjisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Muş ve Bulanık ovalarındaki tarım arazilerinin su ihtiyacının da barajdan temin edileceğini anlatan Metin, şunları kaydetti:

"Güzel arazileri suyla buluşturup yine üreticimizin katma değerli ürünler üretmesini sağlayacağız. Bununla ilgili projemizi yıl sonuna kadar bitireceğiz. Onun dışında, merkezde, ilçelerde ve köylerde su sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın da bu sıkıntısını Allah'ın izniyle bitireceğiz. Barajda elde edilecek elektrik, Muş ve Bingöl'ün elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar bir üretime tekabül ediyor. Sulama işi için ise yaklaşık 75 bin hektar alan var, bunun ilk etapta 15 hektarını kapsam içerisinde değerlendireceğiz."