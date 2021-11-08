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"Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu - Son Dakika

"Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu

08.11.2021 22:47

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin ilk bölüm izlemesi, TRT Tepebaşı Stüdyoları'nda gerçekleştirildi.

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin ilk bölüm izlemesi, TRT Tepebaşı Stüdyoları'nda gerçekleştirildi.

Özel gösterime, dizinin başrol oyuncularından Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yanı sıra oyuncu, yapım ekibi ile kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

İlk bölüm izlemesinde basın mensuplarına konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Sultan Alparslan'ın hayatını izleyiciyle buluşturmak, ekranlara taşımak bizler için mesleki bir başarının ötesinde çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü Sultan Alparslan'ın hikayesi demek, aslında Türk tarihinin hikayesi demek. Bir ölüp bin dirilen bir milletin Anadolu'yu yurt kılmak için verdiği mücadelenin hikayesini ekranlara getirmek. O yüzden bu projeye çok büyük bir önem verdiğimizi ve bu güne kadar titizlikle çalıştığımızı ifade etmek isterim." dedi.

Sobacı, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu yurt kılmaya çalışırken tek bir cephede savaşmadığını birçok cephede savaştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede baktığımızda aslında bugün bizi biz yapan bu ruhun izinden giderek, bizler de çok farklı mecralarda çok farklı güç odaklarıyla aynı anda ve aynı topraklarda mücadele veriyoruz. Türkiye bugün bağımsızlığına ve egemenliğine müdahalede bulunmak isteyen birçok güce ve güç odağına karşı çok çetin bir mücadele veriyor. Dolayısıyla aslında tarihimizi derinleştiren en önemli unsurun tarihimizde olan bu cesaretimiz, ferasetimiz ve yürüttüğümüz siyaset olduğunu düşünüyorum."

Sultan Alparslan'ın Türk dünyasının ortak mirası olduğunu ifade eden Sobacı, "Bu projenin aynı zamanda Türk dünyasıyla ortak değerlerimizi de hatırlatacağını umuyoruz. Bu anlamda TRT yine özel kanallarımızın yapmak istediği ama zorlanacağı bir projeyi sırtlanmış oldu. Ayrıca bu projenin gerek dekor, gerek kostüm ve aksesuar, gerek çekim kabiliyetleri, gerekse oyunculuklar itibariyle birçok mesleki başarıyı ekranlara taşıyacağını düşünüyoruz. Bu dizinin ortaya çıkmasına katkı sunan yapımcımıza, yönetmenimize, oyuncularımıza ve tüm set ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Dizimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, izleyicisinin bol olmasını ve yolunun açık olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Böyle bir karakteri canlandırmak herkese nasip olur mu bilmiyorum"

Barış Arduç da "Tabii ki çok heyecanlıyız. Sadece kendi tarihimizi değil, dünya tarihine yön veren çok büyük kahramanların hikayesini anlatıyoruz. Bize nasip olduğu için de çok gururluyuz. Eminim bütün arkadaşlar da böyle hissediyordur. Büyük bir iş olduğunun, büyük bir dönemi anlatacağımızın farkındayız. Dolayısıyla bunun hazırlığını olabildiğince uzun ve özenli tuttuk." ifadelerini kullandı.

Set hazırlıklarının uzun sürdüğüne işaret eden Arduç, "Şahane geçen bir süreçten sonra artık bu gün geldi çattı. Biz çok güzel bir proje çıkacağını düşünüyoruz. Setteki huzurumuz da kendi enerjimiz, tutkumuz da bu yöndeydi. Çok iyi anlaştık bütün ekip birlikte." dedi.

Başarılı oyuncu, dizideki "Alparslan" karakterinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir kahramandan, çok önemli bir insandan, bizim için anlam ve önemi çok büyük bir sultandan bahsediyoruz. Bir insanın başına kaç defa gelebilir ya da böyle bir karakteri canlandırmak herkese nasip olur mu bilmiyorum. O yüzden tekrar söyleyeyim kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunun bir sorumluluğu olduğunun bilincindeyim. Bu benim tutkumu, iştahımı çok fazla kabartan bir durum. Hazırlık sürecinde tabii ki at binmek, kılıç kuşanmak konusunda mahir olmamız gerektiği için esasında yoğun bir zamanı bunlara ayırdım. Çok heyecanlıyım, bizim için çok önemli bir gün. Umarım sizler de beğenirsiniz, biz çok önemli bir iş olduğunu düşünüyoruz."

"Dünyanın tarihine de yön veren bir tarihimiz var"

Dizide "Akça Hatun" rolünü canlandıran Fahriye Evcen ise heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Ben uzun bir aradan sonra bu proje ile (sete) geri dönmenin gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Uzun süre bakındım, biraz seçici davrandım. Ama Barış'ın da dediği gibi sadece bizim tarihimizde değil, aslında dünyanın tarihine de yön veren bir tarihimiz var. Bu projeyi aslında sadece Türkiye'ye yapmıyoruz, yurt dışına da yapıyor oluyoruz. Dolayısıyla tarihimize dair oralarda da bu işi tanıtmak ve göstermek çok gurur verici. Bu projenin içinde olduğum için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.

"Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinin ardından "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde de "Nizamülmülk" karakterini oynayan Mehmet Özgür de bu dizide geçen diziye göre rolünde 25-30 yıl geriye gittiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Başta benim için biraz zordu. Çünkü geçen yıl, 60'lı yaşlarda bir Nizamülmülk'ü canlandırıyordum. Bu yıl 30'lu yaşlarda bir Nizamülmülk'ü canlandırıyorum. Benim için iyi bir performans isteyen bir süreçti. Ama biraz önce arkadaşlarımın da bahsettiği gibi inanılmaz uyum içerisinde çalışan bir ekip bir araya toplandı. Tüm oyuncu arkadaşlarım, kamera arkasındaki tüm arkadaşlarım büyük bir uyum içerisinde çalıştı. Çok önemseyerek baktık bu işe. Bu işin bizce farkı şuradaydı, sorumluluğu daha yüksek bir iş. Çünkü sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de izlenecek ve tarihe yön veren bir süreci anlatıyoruz. Yani takvimden tutun da, ilk üniversitenin kurulmasına, oradan gezegenlerin ilk keşfine denk düşen bir dönem."

"Tuğrul Bozan" karakterini canlandıran Yurdaer Okur ise dizinin çok hassas ve ince bir proje olduğunun altını çizerek, o dönemin yeteri kadar bilinmediğini ve böylesine dünyaya yön veren bir sürecin ele alınmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Dizi hakkında

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.

Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı.

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizi, her pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu

Sultan Alparslan, Emre Konuk, Selçuklu, Trt 1, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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