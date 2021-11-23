Alparslan: Büyük Selçuklu Gönülleri Fethetti - Son Dakika

Alparslan: Büyük Selçuklu Zirveyi Bırakmadı

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla büyük beğeni toplayan dizi, pazartesi günü en çok izlenen dizi oldu.

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamı izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu" üçüncü bölümüyle Total'de 7.86 AB'de 8.05, ABC1'de ise 9,66 izlenme oranı ile ulusal çapta tüm reyting gruplarında birinciliği aldı.

Dizinin 3.bölümünde sosyal medyaya Alparslan'ın Yannis'ten hesap sormaya gittiği sahne damga vurdu. Alparslan'ın "Ben avucunda kanla doğan Oğuz'un aslı; Selçuk'un nesli, Çağrı Bey oğlu Muhammed Alparslan. Yüce Allah'a and olsun ki döktüğünüz her damla mazlum kanını size misliyle ödeteceğim" demesi; sosyal medya kullanıcılarına, " Barış Arduç'tan muhteşem performans, harika bir sahneydi. Muhammet Alparslan diyor beni benden alıyor. Barış Arduç rolünü yaşıyor resmen, Alparslan olmak ancak bu kadar yakışırdı" yorumları yaptırdı.

Alparslan'ın Selçuklulara düzenlenen hain saldırının Yannis tarafından yapıldığını ispat etmeye çalıştığı ve Yannis'ten intikam almak için planlar yaptığı bölümde, Alparslan ve Nizamülmülk Bizans kalesinden kaçmak için tırmanmaya çalışırken, Dukes'in attığı hançerin ipi kesmesi sonucu Nizamülmülk'ün yaralanması Akça ve Alparslan'ı dehşete düşürdü. Akça'nın babasını bulmuşken yaşadığı kaybetme korkusu ve Alparslan'ın çaresizliğiyle biten dizinin; yeni bölümlerinde neler olacağı merakla bekleniyor.

"Alparslan: Büyük Selçuklu" Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu alan hikayesi ve güçlü prodüksiyonuyla her bölüm seyirciyi ekrana kilitliyor.

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'e Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik gibi başarılı isimler eşlik ediyor.