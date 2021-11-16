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Alparslan: Büyük Selçuklu, ikinci bölümüyle de izleyicinin takdirini topladı - Son Dakika

Alparslan: Büyük Selçuklu, ikinci bölümüyle de izleyicinin takdirini topladı

16.11.2021 14:15
Alparslan: Büyük Selçuklu, ikinci bölümüyle de izleyicinin takdirini topladı

Görkemli savaş sahneleri ile çok konuşulan dizi; sosyal medyada gündem olmanın yanı sıra reyting birinciliğini de üstlendi.

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamı izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu" ikinci bölümüyle Total'de 7.69, AB'de 8.05, ABC1'de ise 8,62 izlenme oranı ile ulusal çapta tüm reyting gruplarında birinciliği alırken, sosyal medyada da Türkiye gündemine girdi.

Dizinin hayranlarından sosyal medya mecralarında savaş sahnesi ile birlikte Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in oyunculuğuna da övgüler yağdı.

İkinci bölümün en çok ilgi çeken sahnelerinden biri de Pasinler Savaşı oldu. Toplam 13 günde çekilen savaş sahnelerinde yaklaşık 1500 yardımcı oyuncu, 60 kişilik Stunt ekibi ve 100 at yer aldı. Ayrıca; 1000 adet kılıç, 250 adet mızrak ve 300 adet kalkan bu sahne için özel olarak hazırlandı.

"Alparslan: Büyük Selçuklu" Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu alan hikayesi ve güçlü prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin oturduğu "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde, Barış Arduç ve Fahriye Evcen'e Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Alparslan Büyük Selçuklu, Fahriye Evcen, Reyting, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Alparslan: Büyük Selçuklu, ikinci bölümüyle de izleyicinin takdirini topladı - Son Dakika


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