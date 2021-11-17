Üye Girişi
"Alparslan: Büyük Selçuklu" ilk bölümüyle birinciliği ele aldı - Son Dakika

"Alparslan: Büyük Selçuklu" ilk bölümüyle birinciliği ele aldı

17.11.2021 11:23
"Alparslan: Büyük Selçuklu" ilk bölümüyle birinciliği ele aldı

Bu başarının yanı sıra dünya çapında bütün TV formatlarının yer aldığı, yapımcıların, kanal sahiplerinin, televizyoncuların yakından takip ettiği "The Wit" adlı platformda "Daily Wit" listesine bir numaradan giriş yaptı.

Alparslan: Büyük Selçuklu,aynı platformda "Weekly Wit" ve "Tarihi Dizi Önerileri" listelerine de girmeyi başarırken, kısa zamanda dünya çapında büyük ilgi gördü.

Yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında Pazartesi akşamlarına damga vuracak olan Alparslan: Büyük Selçuklu; önümüzdeki günlerde hikâyesi ve ihtişamlı prodüksiyonuyla daha da çok konuşulacak.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı, Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecinin anlatıldığı dizinin yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor.

Büyük ilgiyle izlenen dizide Arduç ve Evcen'e Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi, Trt 1, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Alparslan: Büyük Selçuklu' ilk bölümüyle birinciliği ele aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç kadına 11:23 Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı Silahlı çatışma, hem de İstanbul'un göbeğinde 11:19 Silahlı çatışma, hem de İstanbul'un göbeğinde Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın 11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı 10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu 10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor 10:33 Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti 10:14 Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye 10:02 Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye

Son Dakika Haberleri
11:24 Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı
11:23 Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı
11:19 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi
11:15 Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar
11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın
11:12 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti
10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı
10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu
10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var
10:31 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak!
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Bu tespihler 30 milyonluk yılık fosillerden yapılıyor: 70 bin lira Bu tespihler 30 milyonluk yılık fosillerden yapılıyor: 70 bin lira         
11:18
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!         
10:39
Cesedini hayvanlar parçalamıştı! Cinayetin şüphelisi de taranarak öldürülmüş halde bulundu Cesedini hayvanlar parçalamıştı! Cinayetin şüphelisi de taranarak öldürülmüş halde bulundu         
10:30
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 11:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: "Alparslan: Büyük Selçuklu" ilk bölümüyle birinciliği ele aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement