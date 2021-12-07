Alparslan: Büyük Selçuklu, pazartesi günü en çok izlenen dizi oldu - Son Dakika

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan "Alparslan: Büyük Selçuklu" beşinci bölümüyle Total'de 8.8 AB'dE 8.2, ABC1'de ise 9.52 izlenme oranı ile ulusal çapta tüm reyting gruplarında birinciliği aldı.

Dizinin beşinci bölümünde Akça ve Alparslan'ın zeybek oynadığı sahne büyük beğeni topladı. Bunun yanı sıra son sahnede Akça'ya Bizanslılardan not gelmesi ve Alparslan'ın annesini Kekavmenos'un öldürdüğünü anlaması sosyal medyada çok konuşuldu.

Alparslan'ın, atabeyi Hasan'ı Bizanslıların elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken; Yannis'in Alparslan' ın planıyla, babası tarafından öldürülmesi, Vaspurakan'daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltti. Alparslan, ablası Şehver ve yeğeni Mesud'un Büst'te uğradığı darbe girişimini öğrenince, olayı etraflıca araştırmak üzere Büst'e gitti. Tüm bunlar yaşanırken, Kekavmenos Akça'yı köşeye sıkıştırarak, Alparslan'ı öldürmesi için emir verdi. Akça, Alparslan'ı öldürmek yerine tüm Selçuklular'ı yok etmeleri gerektiğine Kekavmenos'u ikna ettiğini düşünse deKekavmenos, Alparslan' dan oğlunun intikamını almak için planlar yaptı.

Kekavmenos, oğlu Yannis'e karşı Alparslan' ı istemek için Sultan Tuğrul'un karşısına çıktı. Sultan Tuğrul ise tüm bu olanlara Yannis' in neden olduğunu ispatlayan armayı Kekavmenos' a göstererek, Bizanslılar' ın şehrin anahtarını kendisine teslim etmelerini istedi. Anahtarı teslim etmezlerse ordularıyla gelip alacağını söyledi.

Karaca ve Akça'nın kılıç talimi sırasında Alparslan, Akça'nın kılıç tutma biçiminden kuşkulandı ve kılıcını eline alıp, Akça'nın karşısına geçti. Akça' nın tam da Alparslan' ın tahmin ettiği gibi kılıcı Bizans usulü¨ kullanması, Vaspurakan' da Akça' yı gördüğü düşünen Alparslan'ın Akça' nın hain olduğuna dair şüphelerini arttırdı. Vaspurakan Kalesi'nde kendisini görmesinin imkansız olduğunu söyleyen Akça, boğazını Alparslan'ın kılıcına dayayarak, "Özüme itimat etmez de beni hain bellersen buyur vur boynumu" diyerek, Alparslan'a cevap verdi. Karaca'nın Akça'ya Bizanslılar' dan gelen notu bulması ve alplere Akça'yı yakalatması, işleri daha da karmaşık hale getirdi.

Kekavmenos Alparslan'a hain bir pusu kurdu. Kurduğu pusu sonucunda hançeri tam Alparslan'a saplayacağı sırada, Alparslan, Nizamülmülk' ün sesinden aldığı güçle Kekavmenos' u havaya kaldırıp yere fırlattı. Bu sırada, Kekavmenos'un şakağındaki ok izini görünce onun, annesinin katili olduğunu anlayan Alparslan'ın, Kekavmenos'tan intikam alıp alamayacağı seyirciyi de meraklandırdı.

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'e Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Toprak Sergen, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal ve Esra Kızıldoğan gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu alan hikayesiyle "Alparslan: Büyük Selçuklu" her Pazartesi saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında...