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Alparslan, çıktığı kutlu yolda, hedefine emin adımlarla yürüyor - Son Dakika

Alparslan, çıktığı kutlu yolda, hedefine emin adımlarla yürüyor

24.12.2021 13:45
Alparslan, çıktığı kutlu yolda, hedefine emin adımlarla yürüyor

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde bir araya geldiği, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, sekizinci bölümüyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

TRT1'in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu' 27 Aralık Pazartesi günü sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor. Yedinci bölümüyle üç kategoride reyting birincisi olan Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini anlatıyor.

'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak olan sekizinci bölümünde neler olacak:

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan'ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça'nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı'nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu'da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…

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Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi, Selçuklu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Alparslan, çıktığı kutlu yolda, hedefine emin adımlarla yürüyor - Son Dakika


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