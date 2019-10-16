Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 11'nin açlık çektiği bildirildi.



Dünya Gıda Günü nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı oda başkanları Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi'nde ortak basın açıklaması yaptı. Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Birleşmiş Milletler raporuna göre 821,6 milyon insanın yani dünya nüfusunun yüzde 11'nin açlık çektiğini söyledi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim'in, Dünya'da açlık problemlerine, gıdanın güvenliğine, yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekildiğini belirten Alparslan, açlığın, özellikle gıdada dışa bağımlı ve ekonomik büyümenin gerilediği ülkelerde arttığını ifade ederek şöyle konuştu:



"İklim değişikliği ve kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra, gıdaya olan talebin artması, tarımda girdi fiyatlarının yükselmesi, tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmaması, tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde kullanılması gibi birçok etkenin yanı sıra tarımsal aktivitelerin gıdayı temel bir ihtiyaç olmaktan çok meta olarak ele alan çok uluslu şirketler tarafından gerçekleştirilmesi sonucunda açlık ve yetersiz beslenme gittikçe yaygınlaşmaktadır. Günümüzde; dünyada gıda konusunda kıtlık olmadığı, tarımsal üretimin toplam talebin üzerinde gerçekleşebildiği, gıdaya erişimin sağlanamamasında temel sorunun adil olmayan gelir ve ürün dağılımının olduğu bilinmekte, aşırı ve lüks tüketim alışkanlığının sonucu gıda israfı ise bir başka tezata işaret etmektedir."



Açıklamaya, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube İkinci Başkanı Durmuş Ali Kaya ve çok sayıda mühendis katıldı. - ADANA