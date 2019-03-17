Son Dakika Haberleri: Alparslan Erdem 302 Gün Sonra Kadroda

Alparslan Erdem 302 Gün Sonra Kadroda

1 saat önce

Medipol Başakşehir'in deplasmanda İM Kayserispor ile oynayacağı mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan turuncu-lacivertli futbolcu Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlığın ardından tam 302 gün sonra bir maçın kadrosunda kendine yer buldu.

Alparslan Erdem 302 Gün Sonra Kadroda, System.String[]
Medipol Başakşehir'in deplasmanda İM Kayserispor ile oynayacağı mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan turuncu-lacivertli futbolcu Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlığın ardından tam 302 gün sonra bir maçın kadrosunda kendine yer buldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İM Kayserispor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde ise Alparslan Erdem sevinci yaşanıyor. Çapraz bağları kopan ve uzun süredir tedavi gören 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Kayserispor mücadelesinin kadrosuna alındı. Son maçına 19 Mayıs 2018'de takımının sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta çıkan Alparslan, bu müsabakanın ardından tam 302 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı. Başarılı futbolcu, yedek kulübesinde başlayacağı karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında forma şansı bekleyecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:02 Kaynak: İHA

Başakşehir, Kayserispor, Alparslan Erdem, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rize'de Amatör Maçta Kavga Çıktı! Futbolcular Son Düdükle Birbirine Girdi Beşiktaş'ta Adriano Sakatlandı ve Maça Devam Edemedi Burak Yılmaz Durdurulamıyor Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 17:06:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alparslan Erdem 302 Gün Sonra Kadroda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]