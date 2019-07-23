Alparslan Erdem, Karagümrük'te
1 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Alparslan Erdem'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük
, Medipol Başakşehir
ile yollarını ayıran Alparslan Erdem
'i kadrosuna kattı.
Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul
ekibi, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Alparslan Erdem'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki oyuncunun kariyerinde Galatasaray
, Gençlerbirliği
ve Bucaspor
gibi takımlar da bulunuyor. - İSTANBUL
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