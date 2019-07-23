Son Dakika Haberleri: Alparslan Erdem, Karagümrük'te
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Alparslan Erdem, Karagümrük'te

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Alparslan Erdem'i kadrosuna kattı.

Alparslan Erdem, Karagümrük'te, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Alparslan Erdem'i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Alparslan Erdem'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki oyuncunun kariyerinde Galatasaray, Gençlerbirliği ve Bucaspor gibi takımlar da bulunuyor. - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
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