Alparslan Kuytul Hoca Tahliye Edildi, Hakkını Haram Etti, Tekrar Tutuklandı
5 dakika önce
Alparslan Kuytul Hoca Tahliye Edildi, Hakkını Haram Etti, Tekrar Tutuklandı.
Alparslan Kuytul Hoca Tahliye Edildi, Hakkını Haram Etti, Tekrar Tutuklandı
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:06 Kaynak: Youtube
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