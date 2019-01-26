Son Dakika Haberleri: Alparslan Kuytul Hoca Tahliye Edildi, Hakkını Haram Etti, Tekrar Tutuklandı

Alparslan Kuytul Hoca Tahliye Edildi, Hakkını Haram Etti, Tekrar Tutuklandı

5 dakika önce

Alparslan Kuytul Hoca Tahliye Edildi, Hakkını Haram Etti, Tekrar Tutuklandı.

Alparslan Kuytul Hoca Tahliye Edildi, Hakkını Haram Etti, Tekrar Tutuklandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:06 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CHP'den İstifa Eden Sarıgül'e Yeşil Işık: Kapımız Açık Defne Samyeli, Sevgilisi Cem Yılmaz ile Uyurken Çekilen Fotoğrafını Paylaştı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:11:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alparslan Kuytul Hoca Tahliye Edildi, Hakkını Haram Etti, Tekrar Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]