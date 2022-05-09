Alparslan Kuytul, iş insanı Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklandı - Son Dakika
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Alparslan Kuytul, iş insanı Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklandı

09.05.2022 17:12
Alparslan Kuytul, iş insanı Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklandı

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.

Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kuytul, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Kuytul, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alparslan Kuytul'un tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde plakasız bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanmıştı.

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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı Son dakika gündem: Alparslan Kuytul tutuklandı (2) Son dakika gündem: Alparslan Kuytul tutuklandı (2)

Adana Emniyet Müdürlüğü, Alparslan Kuytul, Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alparslan Kuytul, iş insanı Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklandı - Son Dakika


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