Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında 45 sanık ile birlikte tutuklu olarak yargılanan vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul tahliye edildi.



Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Alparslan Kuytul, Bolu'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada vakfa bağışta bulunduğu iddia edilen 17 tanık dinlendi.



Sanık Kuytul savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Gizli tanık 3'üncü kişiden duyduklarını anlatıyor. Oysa vakıfla ilgili hiçbir bilgisi yok. Yalan söylüyor. İftiraya uğradım" ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul'u yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edip duruşmayı erteledi.



Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Alagöz, son görülen duruşmada adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmiş, davanın tek tutuklu sanığı Kuytul kalmıştı. - ADANA