Alparslan Kuytul Tutuklandı - Son Dakika

Furkan Vakfı, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandığını duyurdu.

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, bugün sabah saatlerinde Adana'da gözaltına alınmıştı. Kuytul'a yönelik gözaltı işlemini, eşi Semra Kuytul sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Furkan Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kuytul, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Furkan Vakfı'nın paylaşımı şöyle:

"Alparslan Kuytul Hocaefendi, kirli kumpas sonucu tutuklandı. Alparslan Kuytul Hocaefendi'yi susturmak isteyen karanlık güçler tarafından hakimlere verilen talimat sonucu, büyük bir hukuksuzluğa ve rezalete imza atılarak tutuklama kararı verildi."