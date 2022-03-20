ALPARSLAN KUYTUL'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 'İZİNSİZ' YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika
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ALPARSLAN KUYTUL'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 'İZİNSİZ' YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ

20.03.2022 22:44

ADANA'da, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin izinsiz yürüyüşüne polis müdahale etti.

ADANA'da, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin izinsiz yürüyüşüne polis müdahale etti. Bazı eylemciler polise saldırırken, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, ekiplerin biber gazlı müdahalesinden bir iş yerinin deposuna girdi. Kuytul'u almak isteyen eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. Kuytul'un depodaki bekleyişi sürüyor.

Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, sosyal medya üzerinden organize olup, tutuklu bulunan üyeler için izinsiz yürüyüş kararı aldı. Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde toplanıp izinsiz yürüyüş yapan eylemcilerin dağılması için polis ekipleri uyarıda bulundu. İddiaya göre, bazı eylemcilerin bazılarının polise saldırması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve copla kalabalığa müdahale etti.

KUYTUL'UN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

2 saatlik müdahalenin ardından ara sokaklara dağılan grup üyeleri sosyal medya üzerinden haberleşerek bu sefer vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un evinin önünde toplandı. Alparslan Kuytul da bunun üzerine evinden çıkarak slogan atan gruba katıldı. Polis ekiplerinin tekrar müdahalesiyle birlikte bazı eylemciler Kuytul'a siper olarak, yakınlarda kurye hizmeti veren bir şirketin deposuna girdi.

POLİS EKİPLERİ DEPOYU ABLUKAYA ALDI

Polis ekipleri deponun etrafını ablukaya aldı. Dışarıdaki eylemci grup da Kuytul'u depodan almak için ısrar edince çevik kuvvet ekipleriyle aralarında gerginlik yaşandı. Eylemci grup, biber gazı ve cop müdahalesiyle dağıtıldı. Bu sırada eylemcilerin dağılması için polis araçlarıyla anonslar da yapıldı. 5 saatlik müzakerenin ardından firmanın deposundan çıkarak polisle görüşen Kuytul, deponun uzağındaki sokaklarda öbekler halinde bekleyişini sürdüren grup üyelerine dağılmaları konusunda talimat vermedikçe kimsenin bölgeden ayrılmayacağını bildirerek yeniden depoya girdi. Ekiplerin Kuytul'un bulunduğu deponun çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor. (DHA)

ALPARSLAN KUYTUL'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 'İZİNSİZ' YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ
ALPARSLAN KUYTUL'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 'İZİNSİZ' YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ
ALPARSLAN KUYTUL'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 'İZİNSİZ' YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ

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Alparslan Kuytul, Atatürk Caddesi, Medya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALPARSLAN KUYTUL'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 'İZİNSİZ' YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika


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