Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 'izinsiz' yürüyüşe polis müdahalesi (4) - Son Dakika

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin izinsiz yürüyüşüne ilişkin açıklama yayınlayan Adana Valiliği, göstericilerin mukavemeti sonucu 37 polisin yaralandığını, orantısız müdahalede bulunduğu tespit edilen 2 memur hakkında ise soruşturma başlatıldığını duyurdu. Adana Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün HDP öncülüğünde yapılan Nevruz kutlamaları kapsamında bir etkinlik düzenlenmiş, aynı tarih ve zamanda bu nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın çok yakınında bir yerde herhangi bir izin alınmaksızın Furkancılar tarafından da korsan etkinlik düzenlenmesi için taraftarlarına çağrıda bulunulmuştur. Yaklaşık 1500- 2000 kişilik Furkan grubunun çağrısına uyan şahıslar, saat 14.00'te ilimizin 9-10 noktasında toplanarak gruplar halinde yürümek istemişlerdir. Kendilerine bu etkinliğin yasa dışı olduğu ve dağılmaları konusunda yapılan uyarıları dikkate almadan korsan etkinliği yapma konusunda ısrarcı olmuşlardır. Bu grup, aylardan beri yasa dışı gösteri yürüyüşü yapmış, gruba her defasında müsamaha gösterilmiş ve hiçbir güç kullanılmamıştır. Ancak son dönemde yapılan eylemler kamu düzenini bozmaya, şehirdeki günlük hayatı etkilemeye başlamıştır. Yapılan etkinliğin yasa dışı olduğu hatırlatılıp, dağılmaları hususunda yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruplara, kademeli olarak müdahale edilmiş ve gruplar dağıtılmıştır. Dağılmamakta ısrar eden bazı gruplara, şehrin çeşitli yerlerinde müdahale edilmiştir. Bu gruplar yapılan ikazlara uymadıkları gibi görevli polislere mukavemette bulunup saldırmışlar. Bu saldırı ve arbede sırasında 37 polis memurumuz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır (bir memurumuzun ayağı kırılmıştır). İlgililerin dağılması için yapılan müdahale sırasında iki polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır."