Alparslan Parkı'nda yeni düzenleme yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alparslan Parkı'nda yeni düzenleme yapılacak - Son Dakika

Alparslan Parkı'nda yeni düzenleme yapılacak

16 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Parkı'nda inceleme yaparak, parkta yeni hayata geçireceği projelerle ilgili bilgi verdi.

Alparslan Parkı'nda yeni düzenleme yapılacak, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Parkı'nda inceleme yaparak, parkta yeni hayata geçireceği projelerle ilgili bilgi verdi.


Parkın daha işlevsel hale gelmesi için birçok projeyi parkta uygulayacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Parkta yapacağımız yeni çalışmalarla birlikte parkımız daha nezih ve işlevsel hale gelecek. Parkımıza yeni nesil oyun grupları, gösteri ve etkinlik alanı, buluşma noktası, tartan pist, yürüyüş yolları, spor alanları ve sevimli dostlarımız için pati park yapacağız. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarımız başlayacak. Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim" dedi.


Melikgazi'de birçok mahalleye yeni parkların yapılacağını ve eski parklarda da yenileme çalışmalarının süreceğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:


"Melikgazi bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Vatandaşlarımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Biz de yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz."


Başkan Palancıoğlu teknik inceleme esnasında parkta bulunan taksici esnafının davetini kırmayarak duraklarına konuk oldu, çayları içti. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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