Alparslan Türkeş Bulvarı açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alparslan Türkeş Bulvarı açılıyor - Son Dakika

Alparslan Türkeş Bulvarı açılıyor

6 saat önce

Başkan Hakan Tütüncü, zorlu coğrafi şartları yenerek inşa ettikleri Alparslan Türkeş Bulvarı'nın, şehir içi trafiğini rahatlatan ve bölgesine değer kazandıran bir yatırım olduğunu söyledi.

Alparslan Türkeş Bulvarı açılıyor, System.String[]

Başkan Hakan Tütüncü, zorlu coğrafi şartları yenerek inşa ettikleri Alparslan Türkeş Bulvarı'nın, şehir içi trafiğini rahatlatan ve bölgesine değer kazandıran bir yatırım olduğunu söyledi. Tütüncü, bulvarın resmi açılışını, Türkeş'in 23. ölüm yıl dönümü tarihi olan 4 Nisan'da yapacaklarını duyurdu.


Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinin Kütükçü askeri alanının kuzey kısmında, büyük kayaları peynir kalıbı gibi keserek inşa ettiği bulvarı, resmi açılışa hazırlıyor.


Kepez Belediye Meclisi kararıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ismini verildiği bulvarın, sıcak asfalt ve peyzajından sonra kaldırımı da yapılıyor.


Fen İşleri Müdürlüğü, Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerini kuzeyden bağlayan bulvarda 2 metre genişliğinde beton kaldırım çalışması gerçekleştirdi.


Bulvar, aydınlatma ve şerit çizgileri çalışmalarının da yapılmasıyla açılışa hazır hale gelmiş olacak. Antalya manzarasının kuş bakışı görüldüğü bulvarın orta refüjüne, tüm illeri temsilen 81 adet yetişmiş zeytin ağacı dikilmişti. Uzunluğu 1200 metre, genişliği 30 metre olan 4 şeritli bulvara, 8 cm yüksekliğinde 6 bin 500 ton sıcak asfalt dökülmüştü.


Antalya'nın en güzel bulvarlarından bir tanesi


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Fen İşleri Müdürü Ali Aslan ile bulvardaki çalışmaları kontrol eden Başkan Tütüncü, "Alparslan Türkeş Bulvarı, Antalya'nın en güzel bulvarlarından bir tanesi oldu. Kütükçü Mahallesi ile Varsak bölgesini bağlayan bu bulvar, hem bölgenin ulaşımını rahatlatacak hem de hemşehrilerimizin ulaşım konforunu artıracak. Bu bulvar, aynı zamanda bölgesine değer de kazandıracak. Zorlu coğrafi şartları yenerek açtığımız ve belediyenin kendi imkanlarıyla tamamladığımız bulvarın resmi açılışını, Alparslan Türkeş'in 23. ölüm yıldönümü olan 4 Nisan'da yapacağız" dedi.


Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerinin kuzeyindeki Masa Dağı'nın eteklerinden geçen imar planındaki 30 metrelik yolun yapım çalışması, bölgenin mülkiyet ve imar problemlerinin çözülmesinden sonra başlatılmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, bulvarı açabilmek için zorlu yeryüzü şekilleriyle mücadele etmiş ve iş makineleriyle büyük kayalar kırarak, 1200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki bulvarı inşa etmişti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
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